In Eppan schlossen die Carabinieri eine Untersuchung ab, die nach einer Anzeige des Geschäftsleiters einer bekannten Supermarktkette eingeleitet worden war. Dieser hatte den Diebstahl zahlreicher Produkte, darunter elektrische Zahnbürsten, mit einem Gesamtwert von rund 500 Euro.<BR \/><BR \/>Dank der Auswertung von Überwachungsvideos konnte ein 27-jähriger Mann, bereits wegen ähnlicher Taten bekannt, identifiziert werden. Er hatte die Produkte unter seiner Kleidung versteckt und den Ausgang des Supermarktes passiert, ohne an der Kasse zu bezahlen.<h3>Fahrraddieb in Bozen geschnappt<\/h3>In Bozen deckten Carabinieri in Zivil auf der Talferpromenade einen weiteren Diebstahl auf: Ein 26-jähriger Mann, ebenfalls bereits vorbestraft, hatte innerhalb weniger Augenblicke ein Fahrrad im Wert von etwa 3.500 Euro aus einer Fahrradhalterung gestohlen. Die Beamten konnten ihn stellen, die Fluchtversuche scheiterten. <BR \/><BR \/>Bei der Kontrolle wurde ein mittelgroßes Messer bei ihm gefunden, das sichergestellt wurde. Das Fahrrad wurde an den rechtmäßigen Besitzer, einen österreichischen Touristen, zurückgegeben.<BR \/><BR \/>Der 26-Jährige muss sich nun wegen „erschwerten Diebstahls“, „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ und „unerlaubten Waffenbesitzes“ verantworten.