Aufgepasst, ob Faschingsmuffel oder nicht – die Narren sind los! Auch heuer ziehen verkleidete Südtirolerinnen und Südtiroler durchs Land und bringen eine Prise närrischen Trubel in unseren Alltag.<BR \/><BR \/>Zahlreiche Leserinnen und Leser sind dem STOL-Aufruf gefolgt und haben uns ihre schönsten Faschingsbilder zukommen lassen.<BR \/>Machen auch Sie mit und lassen Sie die STOL-Community am Spaß teilhaben.<BR \/><BR \/><b>Klicken Sie sich durch die schönsten Bilder der STOL-Leser:<\/b><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73467309_gallery" \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73475070_gallery" \/><BR \/><BR \/><b>Hier im Video sehen Sie die Schnappviecher in Tramin:<\/b><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="YqwYs42S"><\/video-jw>\n