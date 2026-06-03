Todesursache und -zeitpunkt standen vorerst nicht fest. Bei der Verstorbenen soll es sich um eine Frau handeln, die bald 100 Jahre alt geworden wäre. Sie wurde als vermisst gemeldet. Die Polizei hatte die Feuerwehr am frühen Abend des 28. Mai um Unterstützung bei einer Tür-Notöffnung gebeten, berichtete „Heute“. Bei dem Gebäude handelte es sich laut „Kronen Zeitung“ um den Zweitwohnsitz der Pensionistin, Spürhunde nahmen eine Fährte auf und führten die Ermittler zu einer Hauswand am Abgang zum Keller. Dort soll die einbetonierte Leiche gefunden worden sein.<BR \/><BR \/>Ermittelt werde in alle Richtungen - möglich ist den Zeitungen zufolge auch ein Sozialleistungsbetrug. Demnach könnte die Frau bereits vor Jahren nach einem natürlichen Tod einbetoniert worden sein, um weiterhin ihre Pension zu beziehen. Gefahndet werde nach dem im Ausland lebenden Sohn der Seniorin, berichtete die „Kronen Zeitung“ online.