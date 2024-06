Eingeschlagene Autoscheiben: Die Serie geht weiter

„Verärgerung und Sorge um die Sicherheit in ihrem Viertel“

Vergangene Woche haben Beamte der Staatspolizei einen Iraker ohne Aufenthaltsgenehmigung festgenommen, der für eine Serie von Sachbeschädigungen an Autos, vor allen an Autoscheiben, auf dem gesamten Stadtgebiet verantwortlich sein soll, die über Monate angedauert hat.Dennoch geht die Serie weiter, wie Angelo Liuzzi (La Civica per Bolzano) kritisiert. Betroffen seien vor allem Oberau und hier besonders die Zone Pfarrhof, so der Stadtviertelrat in Oberau-Haslach.„Der Vorfall, bei dem die Scheiben mehrerer Autos eingeschlagen und Objekte von minimalem Wert gestohlen wurden, ereignete sich auf dem Parkplatz vor dem Sportcity-Zentrum“, so Liuzzi.Sachbeschädigungen wie diese sorgten bei den Anwohnern weiterhin für „Verärgerung und Sorge um die Sicherheit in ihrem Viertel.“Liuzzi lobt zwar die unermüdliche Arbeit des Bozner Ouästors Paolo Sartori, es sei jedoch klar, „dass unser Stadtviertel noch mehr Aufmerksamkeit braucht, um die Kriminalitätswelle einzudämmen“, so Liuzzi. Die Frustration der Anwohner sei spürbar.Aus einem Fahrzeug seien nur Papiertaschentücher gestohlen worden, „aber der Sachschaden beträgt Hunderte Euro. Es ist nicht hinnehmbar, dass unsere Bürger für ein paar Euro Beute so hohe Kosten für die Reparatur der Schäden an ihren Autos tragen müssen“, so Liuzzi.