Einhalten der Sicherheitsmaßnahmen: „Es liegt an uns allen!“

Das verlängerte Wochenende des 1. Mai hat viele Südtiroler ins Freie gelockt: Sie dürfen seit vielen Wochen endlich wieder lange Spaziergänge und kleine Wanderungen unternehmen oder auch eine Radtour machen, natürlich immer unter strenger Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen, also das Tragen eines Mundschutzes, Einhalten des Mindestabstands sowie Vermeiden von Menschenansammlungen.Doch schon in diesen ersten Tagen wurden unter anderem in den sozialen Medien immer wieder Stimmen laut, dass sich viele nicht an die Maßnahmen halten würden.Unverantwortliches Verhalten mache eine erneute Schließung jedoch unausweichlich, betonte auch Landesrat Philipp Achammer.

