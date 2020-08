Einhaltung der Corona-Regeln: Verschärfte Kontrollen

Bei einem Treffen zwischen Regierungskommissar, Vertretern der verschiedenen Sicherheitsorgane und Landeshauptmann Arno Kompatscher wurde beschlossen, die Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der Corona-Regeln in den kommenden Tagen zu intensivieren.Unter anderem in der Landeshauptstadt Bozen, aber auch in weiteren touristischen Hochburgen soll verstärkt kontrolliert werden. Es gelte, bei Geschäften und in Parks Menschenansammlungen zu vermeiden bzw. darauf zu achten, dass die Abstandsregeln eingehalten werden.Auch in Diskotheken sowie auf Schutzhütten und Almen solle verschärft kontrolliert werden.

stol