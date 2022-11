Einige Schneeflocken bereits heute – morgen bis zu 30 Zentimeter Neuschnee

Sturmwarnung für Mittel-Italien

Dieter Peterlin - Foto: © Klaus Peterlin

Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee über 700 Meter Meereshöhe

Wetterbesserung am Mittwoch

Die ersten Schneeflocken fallen schon am heutigen Montag, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin zu STOL. „Vor allem am Alpenhauptkamm.“Morgen wird die Wetterlage dann aber von einem Italien-Tief bestimmt. Für Mittel-Italien gibt es sogar eine Sturmwarnung. „Südtirol wird von diesem Tief nur gestreift.“Nichtsdestotrotz komme es zum Teil zu einer großen Menge Neuschnee. Zwar nicht mehr die ursprünglich prognostizierten 50 Zentimeter: „Die Lage stellt sich nun klarer da, als noch am Wochenende“, sagt Peterlin.„Es wird in allen Gebirgslagen in ganz Südtirol 10 bis 30 Zentimeter Neuschnee fallen, in einigen Gebieten sogar ein wenig mehr.“ In allen Gebirgslagen bedeutet: Über 700 Meter Meereshöhe.Im oberen Vinschgau könne es etwas weniger Neuschnee geben, in den Dolomitengebieten hingegen mehr als die 30 Zentimeter.Bereits am Mittwoch kommt es dann schon zu einer Wetterbesserung, sagt Peterlin.