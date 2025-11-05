Die Carabinieri haben am gestrigen Dienstag einen 35-jährigen Mann georgischer Herkunft wegen Diebstahl im Einkaufszentrum „Twenty“ angezeigt, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.<BR \/><BR \/>Der Mann soll in einer Boutique mehrere Kleidungsstücke im Gesamtwert von über 500 Euro entwendet haben, wie die Carabinieri in einer Aussendung schreiben. Er wurde vom Filialleiter gestellt und von den Carabinieri angezeigt. <h3>\r\nCarabinieri stellen Zange sicher<\/h3>Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine Zange – mutmaßlich jenes Werkzeug, mit dem die Sicherungsetiketten entfernt wurden. Die Zange wurde beschlagnahmt, das Diebesgut in die Boutique zurückgebracht.