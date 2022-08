Einreise verweigert: Mann wird gewalttätig und verletzt 3 Polizisten

Der marokkanische Staatsbürger erreichte den Brenner am Mittwoch mit einem Zug aus München. Als er bei einer Kontrolle durch die Staatspolizei keine Ausweispapiere vorlegen konnte, verweigerten ihm diese die Einreise.Der Mann verlor darauf die Fassung, wurde ausfällig und wandte Gewalt an. Nur mit Mühe konnten ihn die Polizisten in Gewahrsam nehmen, 3 von ihnen wurden verletzt. Der Mann wurde festgenommen.