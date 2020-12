Einreisebeschränkungen nach Österreich ab 19. Dezember

In Kraft sein sollen sie bis 10. Jänner. Ausnahmen soll es beispielsweise für Geschäftsreisende oder Pendler geben. Damit will die Regierung die Silvesterparty in Prag oder Besuche in den Herkunftsländern von Familien am Balkan mit extrem hohen Ansteckungsniveau verhindern.Die Beschränkungen gelten für Einreisende, die aus Staaten mit einer 14-Tages-Inzidenz von mehr als 100 (pro 100.000 Einwohner) nach Österreich kommen. Aktuell gehören alle Nachbarländer Österreichs dazu. Personen, die aus einem Risiko-Gebiet einreisen, müssen 10 Tage in Quarantäne gehen. Freitesten ist nach 5 Tagen mittels PCR-Test möglich.Von dieser Regelung sind alle betroffen - etwa auch Auslandsösterreicher, die Weihnachten bei der Familie verbringen wollen. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) betonte aber, dass es möglich ist, vor Ende der vorgeschriebenen Quarantänezeit wieder auszureisen. „Ziel ist es, dass wir die Ausreise so stark wie möglich beschränken vor den Weihnachtsfeiertagen, damit es beim Zurückkommen nicht wieder zu Neuinfektionen im großen Ausmaß kommt“, sagte der Innenminister.Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn begrüßte die Quarantänepflicht, die den Tourismus weitgehend eindämmen soll. Alle hätten die Erfahrungen aus Februar und März noch in den Knochen, dass durch den Rückreiseverkehr aus dem Skiurlaub das Virus teils unbemerkt in fast alle EU-Staaten mitgebracht worden sei, sagte Spahn am Mittwoch nach einer Videokonferenz mit seinen EU-Amtskollegen.Dabei sei Skifahren für sich allein nicht das Problem, es gehe um Aktivitäten rundherum, so der deutsche Gesundheitsminister. Vor diesem Hintergrund begrüße er die Entscheidungen Österreichs. Die Regierung hat angekündigt, dass zwischen Mitte Dezember und 10. Jänner Einreisenden aus Corona-Risikogebieten 10 Tage in Quarantäne müssen. Freitesten ist nach fünf Tagen mittels PCR-Test möglich. Als Risikogebiete gelten alle Länder, deren 14-Tage-Inzidenz der positiven Corona-Fälle höher als 100 ist - aktuell zählen alle Nachbarländer Österreichs dazu.

apa