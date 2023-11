Einrichtungen für Minderjährige: Meist wegen Erziehungsschwierigkeiten

Am meisten Einrichtungen in Bozen

Jugendliche überwiegen

Die Daten zeigen, dass am 31.12.2022 235 Personen betreut wurden, 4 weniger als im Vorjahr. Der Anteil der Buben ist höher als jener der Mädchen, auch bei den ausländischen Minderjährigen. In 52,3 Prozent der Fälle wurde die Aufnahme durch das Jugendgericht angeordnet.Der häufigste Grund für die Aufnahme von Minderjährigen in den verschiedenen für sie bestimmten Einrichtungen sind Erziehungsschwierigkeiten der Eltern (48,5%). 7,7% der Betreuten sind Opfer von Missbrauch und Misshandlung und 7,2% sind unbegleitete Minderjährige; 31,5% hingegen weisen keine spezifischen Probleme auf.Der Großteil der Einrichtungen für Minderjährige (28,6%) befindet sich in der Landeshauptstadt Bozen. Das Burggrafenamt ist mit 9 Einrichtungen, die 21,4% der Gesamtzahl entsprechen, gut abgedeckt, während es in den Bezirksgemeinschaften SaltenSchlern und Wipptal keine Einrichtungen für Minderjährige gibt. Die aktiven Einrichtungen in der Bezirksgemeinschaft Bozen weisen die höchste prozentuelle Auslastung auf (86,1%), gefolgt von den Einrichtungen im Vinschgau (85,7%).Die Verteilung der Betreuten nach Altersgruppen zeigt, dass die Jugendlichen überwiegen: 65,1% sind zwischen 11 und 17 Jahre alt. Der Anteil der Kinder unter 11 Jahren liegt bei 19,6%. Die Zahl der Betreuten nimmt mit zunehmendem Alter ab, so dass in der höchsten Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen ein Anteil von 7,4 pro 10.000 Einwohner desselben Alters zu verzeichnen ist. Insgesamt ist der Anteil der Buben höher als jener der Mädchen: von den 235 betreuten Personen sind 125 männlich (53,2%) und 110 weiblich (46,8%).Die Mehrheit der in den Einrichtungen untergebrachten Minderjährigen sind italienische Staatsbürger und -bürgerinnen (60,0%). Auch bei den Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft überwiegen die Buben (52,1%) gegenüber den Mädchen.Die Aufenthaltsdauer in der Einrichtung beträgt in 50,6% der Fälle weniger als ein Jahr.