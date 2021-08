Einsätze für die Berufsfeuerwehr: 2 Brände in Bozen

In einem landwirtschaftlichen Gebäude beim Mondscheingraben brach aus ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Der Holzverschlag und das gelagerte Brennholz fingen Feuer. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch 2 Stunden an.Zu einem weiteren Brand wurde die Berufsfeuerwehr in die Meraner Straße gerufen. Dort war ein Stromzählerkasten in Brand geraten. Dieser wurde vom Feuer völlig zerstört, sodass das Wohnhaus bis auf weiteres ohne Stromversorgung bleibt. Auch dieser Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es gab keine Verletzten.Neben der Berufsfeuerwehr standen auch Techniker des Stromanbieters Edyna und die Carabinieri im Einsatz.

