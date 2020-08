Einsätze im Minutentakt – starke Niederschläge auch am Sonntag

Die heftigen Regenschauer sorgten am Samstag bereits für erhöhte Alarmbereitschaft der Feuerwehren im ganzen Land, zahlreiche Wehrleute mussten ausrücken, um Unwetterschäden zu beseitigen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen ( STOL berichtete) . In der Nacht von Samstag auf Sonntag standen die Feuerwehrleute weiterhin im Dauereinsatz. Zahlreiche Erdrutsche, Überschwemmungen und Steinschläge sorgten für zahlreiche Alarmierungen.Der Pegel des Eisacks erreichte einen besorgniserregenden Stand, sodass Feuerwehren in Brixen, Klausen und Umgebung Sicherheitsmaßnahmen gegen die Hochwassergefahr ergreifen mussten.In vielen Gebieten wurden Bereitschaftsdienste eingerichtet, um die Bäche und Flüsse zu beobachten und im Notfall schnell reagieren zu können.Am Sonntagvormittag sollen laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin die Regenschauer nach einer kurzen Verschnaufpause für die Einsatzkräfte wieder zunehmen, die Feuerwehren sind in Alarmbereitschaft.

