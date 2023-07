Starker Wind, umgestürzte Bäume, gesperrte Straßen: Über 100 Einsätze

Mehrere Bäume stürzen um – Brennerbahnlinie kurzzeitig gesperrt

Gewitterfront noch nicht vorbei

Die Gewitterfront, die momentan durch Südtirol zieht, wurde bereits angekündigt: Am Dienstagnachmittag erreichten erste starke Gewitter mit Sturmböen den Norden Südtirols, bevor sich die Unwetter über das Pustertal und Eisacktal bis nach Bozen und in das Unterland ausbreiteten.Wegen umgestürzter Bäume war die Brennerbahnlinie zwischen Franzensfeste und dem Brenner kurzzeitig gesperrt. Inzwischen konnte de Dienst wieder aufgenommen werden. Wegen den Unwetterschäden kommt es aber nach wie vor zu Unregelmäßigkeiten.Auch mehrere Straßen des Landes sind momentan nicht befahrbar. Die Feuerwehrleute sind dabei sie von Ästen und umgefallenen Bäumen zu befreien. Kein Weiterkommen gibt es momentan zum Beispiel bei Terlan auf der Staatsstraße bei Klaus. Auch auf die Pustertaler Staatsstraße waren ganze Bäume gefallen. Die Brennestaatsstraße bei Neumarkt ist nach Sturmschäden nur einspurig befahrbar. Die Freiwilligen Feuerwehren von Villanders, Ratschings, Reischach, Neustift und Vahrn berichten auch von Einsätzen nachdem Bäume auf die Straße gefallen waren.Insgesamt sind die Feuerwehren des Landes bereits zu über 100 Einsätzen ausgerückt. Alarmierungen gehen im Minutentakt ein.Noch ist die Gewitterfront nicht vorbei, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Weiterhin gilt also größte Vorsicht. Das größte Problem stellen nach wie vor die Sturmböen dar, so der Landesmeteorologe. Auch in der Nacht auf Mittwoch kann es zu Gewittern kommen.Das Gewitterrisiko bleibt bis Donnerstag hoch, bevor sich die Lage am Freitag etwas beruhigt.