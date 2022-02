Einsamer Tod im Krankenhaus: Ist das immer noch möglich?

In den düstersten Zeiten der Corona-Pandemie durften Infizierte im Krankenhaus keinen Besuch erhalten, viele Menschen litten alleine oder starben einen einsamen Tod. Sind die Regeln in den Spitälern immer noch so rigide, dass solche Extremfälle möglich sind? s+ hat beim Sanitätsbetrieb nachgefragt. + Von Isabelle Hansen und Ulrike Huber