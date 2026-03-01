<BR \/>Eine Tasse Kaffee, dazu etwas Süßes: Das Ambiente im Sitz von „La Strada – Der Weg“ war am Freitag entspannt, das Gesprächsthema jedoch ernst. Das Projekt „Beseelen“ dreht sich dieses Jahr um die verschiedenen Formen von Einsamkeit. Ein Phänomen, das weltweit zunimmt – so der Tenor der Versammlung. <BR \/><BR \/>„Einsamkeit kann eine Lebensentscheidung sein“, stellte Vizepräsidentin Simonetta Terzariol gleich zu Beginn klar. Viele Menschen ziehen sich bewusst zurück, sie wollen allein sein. Einige fühlen sich bloß auf sich allein gestellt, andere haben hingegen wirklich niemanden, auf den sie sich stützen können.<BR \/><BR \/>Vielfach wird darüber berichtet, dass Einsamkeit unter Seniorinnen und Senioren verbreitet ist. Was sich in den letzten Jahren herausstellte: Auch bei Kindern und Jugendlichen geht der Trend eindeutig in diese Richtung. „La Strada – Der Weg“ hat dies im Rahmen seiner Dienste festgestellt. <BR \/><BR \/>Der Verein hat das Projekt „Die Unsichtbaren“ ins Leben gerufen, das seinen Fokus auf den sozialen Rückzug bei Minderjährigen legt. Es richtet sich sowohl an Kinder und Jugendliche als auch an deren Eltern. Was auffällt: „Die Teilnehmerzahl ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen“, betonte Manuela Gius, Direktorin der Personalentwicklung bei „La Strada – Der Weg“.<BR \/><BR \/>Das Thema Jugendliche und Einsamkeit darf bei der neuen Ausgabe von „Beseelen“ also nicht zu kurz kommen. Das Projekt findet an vier Tagen statt: von Montag, 16. März, bis Donnerstag, 19. März. Ausgetragen wird es in Trient, Bozen, Meran und Brixen. Auf Teilnehmende warten spannende Vorträge, Workshops und Diskussionen. „Es geht nicht nur ums Lernen“, sagte dazu Dario Volani, der maßgeblich am Projekt mitgearbeitet hat.<BR \/><BR \/> „Teilnehmende können ihre Erfahrungen austauschen und das Thema Einsamkeit vielleicht aus einem neuen Blickwinkel betrachten.“ Ein Programm-Highlight ist der Besuch von Schulleiterin Eugenia Carfora, die als Inspiration für die erfolgreiche TV-Serie „La Preside“ gilt. Das Event steht allen offen, eine Anmeldung ist erforderlich. Alle Informationen finden Interessierte auf der Webseite von „La Strada – Der Weg“.