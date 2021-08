Einsatz am Klettersteig Heini Holzer

Gegen 12 Uhr rutschte am Freitag die bundesdeutsche L. V. aus Dorsten (Nordrhein-Westfahlen) am Klettersteig Heini Holzer, der auf den Ifinger in der Gemeinde Schenna führt, aus und fiel in ihr Klettersteigset. Ihr Mann eilte ihr sofort zu Hilfe.