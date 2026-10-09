Am vergangenen 6. Oktober durchsuchten die Einsatzkräfte eine Wohnung in Kurtatsch und einen alten Geräteschuppen in Tramin, der auch als Fahrradlager genutzt wurde. Insgesamt fanden sie in den beiden Unterkünften 18 Hühner, drei Kaninchen, 13 große Hunde und zwölf Katzen. Die Tiere wurden laut Angaben der Carabinieri unter Bedingungen gehalten, die ihren Bedürfnissen nach Pflege und artgerechter Haltung in keiner Weise gerecht wurden. In den Unterkünften wurden Ratten gesichtet, auch waren viele Tiere stark von Flöhen befallen. <h3>\r\nTiere werden medizinisch versorgt – Frau angezeigt<\/h3>Nach der Beschlagnahmung wurden die Tiere an das Personal des Südtiroler Sanitätsbetriebs übergeben, sodass die notwendigen gesundheitlichen Untersuchungen eingeleitet werden konnten. Anschließend soll die weitere Versorgung und Pflege organisiert werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1370598_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Eine 59-jährige Frau wurde hingegen auf freiem Fuß angezeigt. Ihr werden Tierquälerei und die Aussetzung von Tieren zur Last gelegt. <BR \/><BR \/>Der Einsatz war das Ergebnis monatelanger Beobachtungen, Kontrollen und Lokalaugenscheine. An der Rettungsaktion beteiligt waren die Carabinieri der Stationen Kurtatsch und Tramin, der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit dem Gesundheitsbezirk Bozen, der Landesforstdienst, die Berufsfeuerwehr Bozen sowie freiwillige Helferinnen und Helfer der Tierschutzorganisation OIPA.