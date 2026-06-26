Es war zur Mittagszeit, als Alarm geschlagen wurde. Die Einsatzkräfte eilten sofort zum Einsatzort an der Bergstation Langenstein in Sulden. Zwei Personen wurden bewusstlos vorgefunden. <BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge könnte ein Kohlenmonoxid-Austritt verantwortlich sein, die genaue Ursache ist jedoch Gegenstand von Ermittlungen.<BR \/><BR \/>Die beiden bewusstlosen Personen wurden mit den Notarzthubschraubern Pelikan 1 und Pelikan 3 ins Krankenhaus Bozen gebracht. <BR \/><BR \/>Eine dritte beteiligte Person wurde vom Weißen Kreuz Prad ins Krankenhaus nach Schlanders gebracht – sie war zu keiner Zeit bewusstlos.<BR \/><BR \/>Der genaue Unfallhergang wird derzeit ermittelt. Auch die Bergrettung Sulden und die Finanzpolizei waren vor Ort.