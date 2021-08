Einsatzreicher Tag für die Bergrettung Meran

Gleich am frühen Morgen wurde ein medizinischer Notfall auf der Hintereggalm (1960m) im Hirzergebiet gemeldet. Dazu wurde der Rettungshubschrauber mit dem Notarzt direkt geschickt. Eine Einheit der Bergrettung Meran blieb in Bereitschaft.Kurz vor 12 Uhr mittags wurde die Bergrettung Meran dann zu einem Unfall am Algunder Waalweg gerufen. Eine deutsche Wandererin war gestürzt und hat sich am Knöchel so stark verletzt, dass sie nicht mehr weitergehen konnte.Eine Mannschaft der Bergrettung Meran rückte aus, fuhr zum Kaffee Konrad und von dort weiter zu Fuß. Die verletzte Frau wurde schnell gefunden, versorgt und abtransportiert.Noch während des Transportes gab es einen erneuten Alarm, diesmal war eine Wandererin am Weg Nummer 1 von Vöran nach Meran ausgerutscht und verletzte sich am linken Sprunggelenk.Die Bergrettung Meran rückte abermals aus und fuhr zum Gasthof Hearcher, wo ein Einweiser wartete. Von dort ging es zu Fuß weiter über den Weg Nummer 1. Nachdem die Frau aus den Niederlanden gefunden worden war, wurde sie erstversorgt und mit der Gebirgstrage zum Gasthof getragen. Dort wurde sie dem Rettungsdienst Weißes Kreuz zum Transport ins Meraner Krankenhaus übergeben.Anschließend gab es erneut einen Einsatz, dieses Mal war eine deutsche Radfahrerin am Berg bei der Abfahrt gestürzt und hatte sich an der rechten Schulter verletzt. Eine Mannschaft der Bergrettung rückte aus und fuhr mit dem Einsatzwagen bis kurz unter die Stafellhütte (1970 Meter), wo sich die verunfallte Frau befand.Sie wurde erstversorgt und ins Tal gebracht und dem Rettungsdienst Weißes Kreuz zum Transport ins Krankenhaus Meran übergeben.

stol