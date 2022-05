Einsatzreicher Tag für die Meraner Bergrettung

Noch während des Einsatzes, gegen 13.30 Uhr, wurde die Bergrettung Meran erneut alarmiert: In der Zone Moschwald (Meran 2000) klagte eine Meranerin über akute Thoraxschmerzen. Es wurden die Bergrettung und die Haflinger First Responder des Weißen Kreuzes sowie auch der Pelikan1 alarmiert. Die Bergrettung Meran kam zeitgleich mit dem Rettungshubschrauber am Unfallort an. Der Notarzt versorgte die Patientin. Diese wurde dann mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogenUm 14.30 Uhr wurde die Bergrettung Meran in das Naturnser Einsatzgebiet gerufen. Ein Bergradfahrer aus Trient war am 11er-Weg oberhalb der „Waldschenke“ gestürzt und hatte sich an der Schulter verletzt. Der Verunfallte wurde von der Bergrettung Meran geborgen und erstversorgt. Im Anschluss darauf wurde er bis zum Weißen Kreuz nach gebracht, das ihn dann ins Krankenhaus Meran brachte.