Einsatzreicher Tag für Meraner Bergretter

2 Italiener geborgen

Gegen 13 Uhr eilten die Einsatzkräfte ins Spronsertal: Zwei Wanderinnen aus Bayern waren auf dem eisigen und teilweise zugeschneiten Jägersteig in Richtung Bockerhütte (1700m) ausgerutscht und ungefähr 50 Meter abgerutscht.Eine der beiden blieb im felsigen Gelände unverletzt liegen, während die andere im Schneefeld liegen blieb und weiter abzurutschen drohte. Sie hatte sich diverse Abschürfungen zugezogen.Die Bergretter forderten den Rettungshubschrauber an und flogen zum Unfallort. Die beiden Bergsteigerinnen wurden mittels Windenbergung geborgen und zum Zwischenlandeplatz geflogen. Die verletzte Frau wurde daraufhin zur Kontrolle ins Meraner Krankenhaus gebracht.Noch während des Einsatzes wurden die Bergretter erneut alarmiert. 2 Touristen aus dem Belluno waren auf dem Weg zur Hochgangscharte (2444m) auf einer Höhe von 2200 Metern nicht mehr weitergekommen. Die Bergrettung Meran flog mit dem Hubschrauber Pelikan 1 zu den beiden Wanderer und barg sie.Anlässlich der beiden Einsätze informiert die Bergrettung Meran , dass in höheren Lagen noch immer Schnee und Eis liegen kann. Es gelte, sich vor Antritt der Wanderung über die aktuellen Verhältnisse zu informieren, so die Bergrettung.