Einspurig auf der Brenner-Bahnlinie

Wie groß die Herausforderungen auf der Baustelle an der Brenner-Bahnstrecke auf Nordtiroler Seite sind, belegen allein schon die Zahlen. Insgesamt werden 2300 Meter Schienen und 1900 Schwellen verlegt. 12 Weichen werden erneuert, wobei eine Weiche bis zu 75 Tonnen wiegt, wie die ÖBB informierten. Zudem werden die Weichen von verschachtelten Holz- auf Betonschwellenweichen umgerüstet. Gerade deswegen ist die teilweise Sperre der Brenner-Bahnstrecke notwendig. Zudem werden die Weichenheizungsanlage und 7000 Tonnen Gleisschotter erneuert. Ebenso wird auf einer Fläche von rund 700 Quadratmetern der Unterbau verbessert.Für die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sind die anstehenden Bauarbeiten an der Brenner-Bahnstrecke genauso spannend wie herausfordernd. Von der Logistik auf der Baustelle bis hin zu den Ersatzmaßnahmen etwa mit Bussen müssen die einzelnen Schritte laut einem Bericht von ORF Tirol online präzise aufeinander abgestimmt sein. Erschwerend hinzu kommen die knappen Platzverhältnisse sowie die Topografie der Strecke der Brenner-Bahnstrecke, die eine Steilheit von bis zu 25 Promille aufweist. Außerdem ist die Brenner-Bahnstrecke ein wichtiger Knotenpunkt für den Güterverkehr.Vor allem der durch die Baustelle bedingte Ausfall der Rollenden Landstraße (ROLA) zwischen Wörgl und Brenner – auf dieser werden täglich Hunderte Lkw transportiert – sorgt für Proteste. Laut ORF Tirol fordert die Tiroler Transportwirtschaft, dass das sektorale Fahrverbot bis zum Abschluss der Bauarbeiten aufgehoben wird. Beim Land Tirol weist man Kritik und Forderung vehement zurück.So wie der Güterverkehr müssen auch Bahnreisende im Zeitraum zwischen dem 20. August und 11. September für diesen Streckenabschnitt auf die Straße ausweichen. Da die Strecke wegen der Bauarbeiten zwischen Innsbrucker Hauptbahnhof und Brenner zeitweise nur auf einem Gleis befahrbar ist, kommt es zu Änderungen im Fahrplan. Vom 27. August ab 13.45 Uhr bis 29. August um 18.45 Uhr ist die Brenner-Bahnstrecke wegen der Arbeiten überhaupt gesperrt. In diesem Zeitraum verkehren anstelle der Züge Ersatzbusse. Um sich Unannehmlichkeiten und böse Überraschungen zu sparen, ersuchen die ÖBB Bahnreisende, sich beim ÖBB-Kundenservice, an den Ticketschaltern oder im Internet über die Änderungen zu informieren.