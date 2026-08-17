Ein bisschen Geduld braucht es aber trotzdem noch. „Heute wird es eine Besprechung zwischen den Technikern geben, um alle Daten zu analysieren. Anhand dieser wird entschieden, wie der Zugang zu den Räumlichkeiten freigegeben werden kann. Erst dann kann mit dem Umzug begonnen werden“, erklärt der Landesrat. In den kommenden Tagen könnte es dann mit dem Umzug definitiv losgehen.<BR \/><BR \/>Dabei sollen Computer, Akten sowie Möbel aus den Büros aus dem Gerichtsgebäude geborgen und gesichert werden. Insbesondere die Bozner Staatsanwaltschaft benötigt neben ihren Unterlagen zusätzliche Einrichtungsgegenstände, um den bereits begonnenen Umzug in ihren neuen Sitz in der Rittner-Straße abschließen zu können. Die Ermittler sollen mit Ende August wieder voll operativ sein.<BR \/><BR \/>Für das Gebäude in der Südtiroler-Straße, das künftig das Landesgericht beherbergen soll, ist eine neue Ausstattung vorgesehen. Die dafür benötigten Möbel werden nicht aus dem Gerichtsgebäude geholt.<BR \/><BR \/>Die 42 Sensoren wurden am 6. August von einer Firma aus Rovereto installiert. Sie wurden in beiden Seitenflügeln des Gerichtsgebäudes angebracht. Bei jeder noch so kleinen Erschütterung bzw. Bewegung des Mauerwerks sollten sie Alarm schlagen. Die Sensoren werden bis zur vollständigen Sanierung des Gerichtsgebäudes eingeschaltet bleiben.