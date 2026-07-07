<BR \/>Die Gegend um das betroffene Gebäude herum sei weiträumig abgesperrt worden, auch einige andere Gebäude seien vorsichtshalber evakuiert worden, teilten Polizei, Feuerwehr und New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani mit.<BR \/><BR \/>Das Gebäude ist das frühere Hauptquartier des Pharmakonzerns Pfizer an der 42nd Street, das derzeit zu einem Wohngebäude umgewandelt wird. Einige Stahlbalken schienen sich verbogen zu haben, es gebe statische Probleme und es werde versucht, das Gebäude wieder zu stabilisieren, hieß es. Die Ursache war zunächst unklar. Berichte über Verletzte gab es keine.