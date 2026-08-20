Die Rundwanderung startet in St. Ulrich in Gröden und führt - nach der Fahrt mit der Seilbahn auf die Raschötz - zur Brogles-Hütte. Von dort erfolgt der Anstieg bis zum Eingang der Panascharte, dann kehrt die Gruppe zur Hütte zurück und steigt entlang des Annatals wieder nach St. Ulrich ab.<BR \/><BR \/><BR \/>Unterwegs erläutern die Geologen Corrado Morelli und Daniel Costantini vom Landesamt für Geologie und Baustoffprüfung die geologische Entstehung der Dolomiten und Elisabeth Berger, Koordination Dolomiten UNESCO Welterbe in der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung, zeigt auf, warum die Geologie einer der Gründe für die Aufnahme der Dolomiten in die Welterbeliste der UNESCO ist. Zudem erhalten die Teilnehmenden Einblicke in die Naturparks Südtirols, die die Grundlage für diese Welterbestätte in Südtirol bilden. Leo Hilpold, Direktor des Landesamtes für Natur, wird die Exkursion begleiten.<BR \/><BR \/><BR \/>Eine Anmeldung ist erforderlich und bis zum 24. August im Naturparkhaus Puez-Geisler oder online möglich. Treffpunkt für die Rundwanderung ist am Freitag, 28. August, um 8 Uhr, an der Talstation der Raschötzbahn in St. Ulrich, Gröden. Es handelt sich um eine mittelschwere Wanderung, für die eine gute Grundkondition erforderlich ist. Gesprochen wird abwechselnd auf Deutsch und Italienisch. Die Rückkehr an der Talstation der Raschötzbahn ist für 18 Uhr geplant.<h3>Initiative im Rahmen der RESPECT-Kampagne<\/h3>Die Veranstaltung findet unter dem Dach der Sensibilisierungskampagne RESPECT statt. Diese rückt Südtirols einzigartige Natur- und Kulturlandschaft in den Mittelpunkt – ein wertvolles Erbe, das durch Verantwortung, Pflege und Respekt über Generationen hinweg bewahrt wurde.<BR \/><BR \/><BR \/>Alle von erfahrenen Wanderleiterinnen und Wanderleitern geführten Naturpark-Erlebniswanderungen stehen in diesem Jahr unter dem Motto der Respect-Kampagne und sind auf der Veranstaltungsseite der Naturparks veröffentlicht. Aktiv für die Natur werden kann man etwa vom 17. bis 20. September bei den CleanUP Days, wo die Naturparks im Rahmen von Wanderungen zu gemeinsamen Müllsammelaktionen einladen. Im Oktober werden zudem im Vinschgau Aktivitäten für die Südtiroler Bevölkerung speziell zu den verschiedenen Anerkennungen des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO (Transhumanz, traditionelle Bewässerung, Alpinismus und Trockensteinmauern) organisiert.