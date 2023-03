„Eintauchen in die Liebe Gottes“: Frauen-Wallfahrt nach Säben

Was im Jahr 2003 mit 40 Personen klein begann, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer großen Wallfahrt entwickelt: Frauen aus allen Landesteilen machen sich im Gebet, mit Gesang und schweigend auf den Weg zur Kreuzkirche.An 4 Besinnungspunkten auf dem Weg nach Säben tauchen die Pilgerinnen mit Texten, einer Bibelstelle und einem Symbol ein in die Liebe Gottes. „Als einzigartige Geschöpfe Gottes, ausgestattet mit vielfältigen Talenten sind wir Teil eines großen Netzwerkes, das uns trägt. Eingebunden in den Lebenskreislauf des Lebens sind wir als Glaubende überzeugt, dass unsere Zeit in Gottes Hand geschrieben steht und wir somit einer Leichtigkeit des Seins vertrauen dürfen. Im Bild einer Feder wird dies symbolisiert“, schreibt die Katholische Frauenbewegung von Klausen.Treffpunkt zur Wallfahrt ist am Samstag, 23. März um 14.30 Uhr am Pfarrplatz in Klausen. Alle interessierten Frauen können daran teilnehmen.