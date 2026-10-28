Unter anderem wurden im Bericht auch die Herkunftsländer und Bereiche wie die Schule, der Arbeitsmarkt sowie das Unternehmertum unter die Lupe genommen. <BR \/><BR \/>Der Migrationsbericht 2026 will die Lebensrealität von ausländischen Staatsangehörigen in Südtirol möglichst umfassend und detailliert darstellen, sodass gestern Vormittag reihenweise Daten und Fakten zur demografischen Entwicklung, zum Ausländeranteil in Schulen sowie zum Arbeitsmarkt, zur Beschäftigungsquote und zum Unternehmertum aufgeschlüsselt wurden. Die Daten stammen aus dem über 500 Seiten starken Statistischen Jahrbuch zur Einwanderung 2026 („Dossier Statistico Immigrazione“), das jährlich vom Studien- und Forschungszentrum IDOS herausgegeben wird. <BR \/>„Diese statistischen Daten helfen uns, Entwicklungen einzuordnen und Grundlagen für politische und verwaltungstechnische Maßnahmen abzuleiten“, erklärte Astrid Wiest in ihrer Funktion als Direktorin des Amtes für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion. Sie stellte die Zahlen zusammen mit den beiden Südtiroler IDOS-Beratern Matthias Oberbacher (Südtiroler Daten) und Fernando Biague (staatsweite Daten) vor. <BR \/><BR \/><b>Zuwachs von 4,4 Prozent<\/b><BR \/><BR \/>Zum Stichtag Ende Dezember 2025 lebten in Südtirol exakt 60.411 Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft, was einem Zuwachs von 4,4 Prozent zum Vorjahr entspricht. Insgesamt liegt der Anteil an der Gesamtbevölkerung bei 11,1 Prozent. Der Geschlechteranteil hält sich bei der ausländischen Bevölkerung in etwa die Waage (51 Prozent Frauen), beinahe die Hälfte (46,4 Prozent) wird von der Alterskategorie zwischen 18 und 44 Jahren gebildet. Damit handelt es sich um eine vergleichsweise junge Bevölkerungsschicht. <BR \/><BR \/><b>Albanien vor Deutschland und Pakistan<\/b><BR \/><BR \/>Bei der Aufschlüsselung nach Herkunft bilden europäische Länder den Löwenanteil mit rund 60 Prozent, es folgen Asien (20,6 Prozent), Afrika (13,6 Prozent) und Amerika (5,2 Prozent). Die größten Zuwandergruppen stammen aus Albanien (7.127 Personen bzw. Anteil von 12,3 Prozent), Deutschland (4.824 Personen bzw. 8,3 Prozent), Pakistan (4.213 Personen bzw. 7,3 Prozent), Rumänien (4.007 Personen bzw. 6,9 Prozent), Marokko (3.486 bzw. 6,0 Prozent) und aus der Ukraine (2.610 bzw. 4,5 Prozent).<BR \/><BR \/><b>Ausländeranteil an Südtirols Schulen bei 12,9 Prozent<\/b><BR \/><BR \/>Einen gesonderten Blick widmet der Bericht der Schule. Wie aus den Zahlen hervorgeht, besuchten im abgelaufenen Schuljahr 2025\/26 insgesamt 11.687 Schüler mit ausländischer Staatsbürgerschaft eine Bildungseinrichtung in Südtirol. Das entspricht einem Anteil von 12,9 Prozent aller Schüler. Je nach Schultyp und Sprache gibt es bei diesem Anteil beträchtliche Schwankungen. Generell ist der Ausländeranteil in deutschsprachigen Schulen stets niedriger als in italienischsprachigen, denn in Kindergärten, Grundschulen und Mittelschulen beläuft er sich durchwegs auf zwischen zehn und elf Prozent. An den deutschsprachigen Oberschulen ist dieser Anteil mit 6,7 Prozent noch etwas tiefer, ebenso in den deutschsprachigen Berufsschulen mit sieben Prozent. „Gerade beim Blick auf die Schule wird deutlich, wie wichtig Bildung und Sprachförderung für Inklusion, Teilhabe und gutes Zusammenleben sind“, kommentierte Wiest die Schülerzahlen. <BR \/><BR \/><b>5.906 Unternehmen von ausländischen Bürgern geführt<\/b><BR \/><BR \/>Auf die regionalen Beschäftigungs- und Arbeitsmarktzahlen ging Matthias Oberbacher ein, wobei es in puncto Unternehmertum auch explizite Südtiroler Zahlen gibt. So ist die Anzahl der von im Ausland geborenen Personen geführten Unternehmen innerhalb eines Jahres von 5.528 auf nunmehr 5.906 angestiegen. Diese Unternehmen machen 9,5 Prozent aller wirtschaftlichen Aktivitäten in Südtirol aus, etwa jedes fünfte wird von Frauen geführt.<BR \/>Wie Integration vor Ort gelebt wird, erörterten sowohl Susanna Vetturelli, Koordinatorin des SAI-Projekts der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt, als auch Annamaria Molin, ehrenamtliche Lehrkraft des Vereins Scioglilingua.