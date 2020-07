Einzelfall wirft Schatten aufs sichere Urlaubsland

18.500 Coronatests wurden im Rahmen der Aktion „Sicheres Südtirol“ an Tourismusmitarbeitern bislang durchgeführt. Ganze 2 Tests fielen positiv aus. Einer davon bei Jan Paul Bernardi, bis der bis Montag Direktor des Tourismusvereins Badia/Abtei war. „Im Vergleich dazu hat man in Österreich, wo Tests groß angekündigt wurden, bislang gerade mal deren 6000 durchgeführt“, weiß IDM-Präsident Hansi Pichler. „Wir haben alles daran gesetzt, dass Südtirol ein sicheres Urlaubsland ist. Das wird in den Betrieben sehr ernst genommen. Und wir werden diesen Weg auch weitergehen.“Der Fall von Alta Badia sei „unverantwortbar und darf unsere Bemühungen nicht zunichte machen“, so Pichler, der harte Konsequenzen für den Quarantäne-Brecher fordert.

d