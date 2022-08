Einzelne, aber heftige Gewitter halten Feuerwehren auf Trab

Am Montag bzw. am Hochunserfrauentag zogen am späten Nachmittag einzelne, aber heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel über Südtirol hinweg: Besonders betroffen waren Gröden und der Raum Bruneck. Mehrere Feuerwehren mussten zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.