<BR \/>Im Laufe der letzten Woche führten die Carabinieri von St. Ulrich gezielte Drogenkontrollen durch. Dabei wurde auch eine Musikveranstaltung, die am Samstag im Eisacktal stattgefunden hat, genau unter die Lupe genommen. Ziel sei es gewesen, den Handel mit Betäubungsmitteln zu unterbinden und Besucherinnen und Besucher des Events so zu schützen – dazu kam eine Hundestaffel zum Einsatz.<BR \/><BR \/>Dank der feinen Nase der Spürhunde soll es den Carabinieri gelungen sein, eine beachtliche Menge Rauschgift sicherzustellen: darunter mehr als 100 Gramm amphetaminartige Drogen in flüssiger Form, 40 Gramm Marihuana, zehn Gramm Kokain sowie geringere Mengen Kokablätter und andere synthetische Drogen. <BR \/><BR \/>Eine 20-jährige Slowakin erhielt eine Anzeige, da sie gegen das geltende Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben soll. Weitere sieben Personen wurden der zuständigen Behörde wegen Drogenkonsum gemeldet: Zu diesen zählen eine 25-jährige Kanadierin, ein junger Tunesier sowie mehrere Südtiroler im Alter zwischen 20 und 50 Jahren.