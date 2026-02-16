In St. Magdalena\/Villnöß missachtete ein Fahrzeug das Durchfahrtsverbot und befuhr die Rodelbahn Richtung Geisleralm. Als der Fahrer nicht mehr weiterkam, musste die örtliche Feuerwehr anrücken und das Auto retour geleiten. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1276536_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In Vahrn geriet kurz vor 16 Uhr ein Möbelstück auf dem Balkon einer Wohnung an der Brennerstraße in Brand. Die Rauchentwicklung war groß. 27 Feuerwehrmänner löschten unter schwerem Atemschutz den Brand. Dafür mussten sie mit der Rettungssäge die Fassade öffnen, die bereits Feuer gefangen hatte.