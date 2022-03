„Eisacktaler Kost“ ist startbereit

„Vor 50 Jahren ging es darum, den Einheimischen und unseren Gästen aufzuzeigen, was die Eisacktaler und Wipptaler Küche ausmachen und worin ihr Potenzial liegt. Die Gründungsbetriebe waren Trendsetter. Sie waren mit ihren Köchinnen und Köchen weit der Zeit voraus und luden alljährlich zu einem Festival der guten Eisacktaler und Wipptaler Küche ein“, sagte Landtagsabgeordneter und HGV-Bezirksobmann Helmut Tauber im Rahmen der Eröffnungsfeier, welche am Montag, 7. März 2022, im Romantik Hotel „Stafler“ in Mauls stattfand.In dieselbe Kerbe schlug auch HGV-Vizepräsidentin Judith Rainer. „Mit dieser Spezialitätenwoche wurde ein klares kulinarisches Profil entwickelt, in dem schon früh auf Regionalität gesetzt wurde. Die „Eisacktaler Kost„ ist zu einer Marke geworden, an der alle teilnehmenden Gastbetriebe in den letzten 50 Jahren ihren Anteil haben“, bemerkte sie.Ins Leben gerufen wurde die Spezialitätenwoche 1973 von Franz Tauber vom Hotel „Taubers Unterwirt“ in Feldthurns, von Helmuth Fink vom Gasthaus „Fink“ in Brixen und von Hans Stafler vom Romantik Hotel „Stafler“ in Mauls. Der Gastwirteverband in Südtirol und die Sektion Fremdenverkehr der Handelskammer in Innsbruck organisierten in den 1960er-Jahren in verschiedenen deutschen und italienischen Städten die „Tiroler Spezialitätenwochen“, um die traditionelle Tiroler Küche aufzuwerten und der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. 13 Gastbetriebe aus dem Eisacktal und 17 Gastbetriebe aus Nordtirol luden 1973 zur Erstauflage der „Tiroler Kost“.1974 folgte dann die Spezialitätenwoche unter dem Namen „Eisacktaler Kost“, welche ausschließlich im Eisacktal und Wipptal stattfand. Franz Tauber, Helmut Fink und Gertrud Stafler blickten auf die Anfangsjahre zurück und freuten sich, dass diese Initiative 50 Jahre hindurch ununterbrochen durchgeführt werden konnte und nun die nachfolgende Generation mit großer Begeisterung die „Eisacktaler Kost“ weiterführt.„Bereits seit 50 Jahren ist es uns Gastwirtinnen und Gastwirten ein besonderes Anliegen, Einheimischen und Gästen die typische Eisacktaler und Südtiroler Küche näherzubringen. Zubereitet werden dabei leichte, bekömmliche und spannende Gerichte“, unterstrichen Angelika Stafler, Martin Huber und Florian Fink vom Organisationskomitee der „Eisacktaler Kost“.Die „Eisacktaler Kost“ stellt im Eisacktal und Wipptal den Beginn des kulinarischen Frühlings dar. Die Wanderwege laden zu Spaziergängen und leichten Touren ein. Kulinarisches Highlight ist dann die Einkehr in den Eisacktaler-Kost-Betrieben.Ein weiteres Highlight ist in diesem Jahr der Eisacktaler-Kost-Jubiläumswein, ein Sylvaner, welcher von der Stiftskellerei Neustift stammt. Der Wein setzt sich aus Trauben von sieben verschiedenen Lagen zusammen. „Das macht den Jubiläumswein zu etwas ganz Besonderem“, sagte Werner Waldboth, Leiter für Vertrieb und Marketing in der Stiftskellerei Neustift.Die Eröffnungsveranstaltung, an der zahlreiche Ehrengäste teilnahmen, unter anderem HGV-Direktor Thomas Gruber und die beiden HGV-Gebietsobleute Simon Stolz und Manfred Volgger, klang bei kulinarischen Köstlichkeiten aus, zubereitet vom Zwei-Sterne-Michelin-Koch Peter Girtler von der Gourmetstube „Einhorn“ im Romantik Hotel „Stafler“.Zur Tradition der „Eisacktaler Kost“ gehört mittlerweile auch das beliebte Gewinnspiel. Alle Gäste, die während der Spezialitätenwoche in einem teilnehmenden Gastbetriebe zum Essen einkehren, haben die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen und mit etwas Glück einen Essensgutschein in einem der Eisacktaler-Kost-Betriebe zu gewinnen.Unterstützung für den Verein „Trotzdem reden!“Die Eisacktaler Kost-Betriebe spenden auch heuer einen Teil des Erlöses an den Non-Profit-Verein „Trotzdem reden!“. Dieser hilft mit individuell angepassten Kommunikationssystemen Menschen, die von Geburt an oder aufgrund eines Unfalls, Schlaganfalls oder einer Krankheit über keine oder eine eingeschränkte Lautsprache verfügen.Alle Informationen zur „Eisacktaler Kost“ finden sich auch im Internet unter www.eisacktalerkost.info Restaurant „arbor“, Sterzing, Tel. 0472 764 241Hotel Südtiroler Gasthaus „Post“, Maria Trens/Freienfeld, Tel. 0472 647 124Romantik Hotel Gourmet Restaurant „Stafler“, Mauls/Freienfeld, Tel. 0472 771 136Hotel Restaurant „Löwenhof“, Vahrn, Tel. 0472 836 216Hotel Restaurant „Pacher“, Neustift/Vahrn, Tel. 0472 836 570Restaurant „Sunnegg“, Brixen, Tel. 0472 834 760Südtiroler Gasthaus „Fink“, Brixen, Tel. 0472 834 883„Alpenrose’s dining & living“, Pinzagen/Brixen, Tel. 0472 694 947Bauernhof und Gasthof „Kircherhof“, Albeins/Brixen, Tel. 0472 851 005Vinumhotel „Feldthurnerhof“ Panorama-Wellness, Feldthurns, Tel. 0472 855 333Aktiv & Vitalhotel „Taubers Unterwirt“, Feldthurns, Tel. 0472 855 225Restaurant „Pitzock“, Villnöß, Tel. 0472 840 127Weingut & Genusshotel „Spitalerhof“, Klausen, Tel. 0472 847 612Hotel Restaurant „Rösslwirt“, Barbian, Tel. 0471 654 188

stol