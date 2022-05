Eisbrocken lösen sich am Grand Cobim: Todesopfer

Am Grand Combin, ein vergletschertes Bergmassiv in den westlichen Walliser Alpen in der Schweiz, ist es am Freitag zu einem Unglück gekommen: durch herabstürzende Eisbrocken sind mehrere Bergsteiger verletzt worden. Ersten Angaben zufolge soll es Todesopfer geben.