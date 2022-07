Eisbruch an der Marmolada – Mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz

Alle alpinen Rettungsstationen in der Region wurden aktiviert und mindestens 5 Hubschrauber, sowie mehrere Hundestaffeln sind auf dem Weg in das Gebiet, um zu prüfen, ob sich dort Personen aufhalten.Laut der Trentiner Tageszeitung „L'Adige“ sollen in der Zwischenzeit 2 Personen in das Krankenhaus „San Martino“ nach Belluno geflogen worden sein. Insgesamt könnten 15 Personen involviert sein.Erst am Samstag wurde auf der Marmolada ein Temperaturrekord erreicht, mit etwa 10 Grad auf dem Gipfel.