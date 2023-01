Eisiger Morgen in Südtirol – Wechselhaftes Wochenende steht bevor

Sonnenschein und Wolken am Freitag

Wechselhaftes Wochenende

Der Winter hat Südtirol fest in seiner Hand – zumindest wenn es um die Temperaturen geht. Mit minus 19 Grad Celsius begann der Tag in Langtaufers-Grub, minus 17 Grad Celsius wurden in Pfitsch und Sulden gemessen. In Pfelders kletterte das Thermometer nicht über minus 16 grad Celsius hinaus.„Am stärksten abgekühlt hat es in den schneebedeckten Gebieten, wo es aufgeklart hat und nur wenig Wind mitmischte. Kälteste Stadt war heute Morgen Sterzing mit minus 8 Grad Celsius. Die mildesten Temperaturen gab es Meran mit 0 Grad Celsius“, schreibt Hobby-Meteorologe Florian Schmalzl von „Florians Wetterseite“.Der heutige Freitag hat vor allem in der Westhälfte des Landes einiges an Sonnenschein zu bieten. Im Osten, in Richtung Osttirol und Dolomiten schickt das abziehende Italientief noch etwas mehr Wolken sowie einige Schneeflocken.„An der Grenze zu Nordtirol gibt es zeitweise Schneeschauer, die in der kommenden Nacht häufiger werden. Der föhnige Nordwind wird im Tagesverlauf wieder stärker und ist am Nachmittag vielerorts im Land zu spüren. Höchsttemperaturen bis plus 6 Grad Celsius im Etschtal. In den Hochtälern steigen die Temperaturen zum Teil nicht über minus 7 grad Celsius“, erklärt Schmalzl.Auch am Wochenenden bleiben die Wetterverhältnisse wechselhaft und die Temperaturen winterlich. Der Samstag verläuft Richtung Süden voraussichtlich teils sonnig, im Norden halten sich dichtere Wolken. Es bleibt windig und kalt. Am Sonntag wechseln sich Wolken und sonnige Abschnitte ab. Es weht weiterhin Nordwind.