Eiskletterer im Trentino abgestürzt

Beim Eisklettern ist am Montagnachmittag ein Alpinist abgestürzt. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit der Seilwinde vom Rettungshubschrauber aus geborgen werden. Beim Verletzten handelt es sich um einen 33-jährigen Ortsansässigen.Im Einsatz waren neben dem Hubschrauber-Rettungsteam auch der Notarzt und die Bergrettung. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus Santa Chiara nach Trient gebracht.Zum Vorfall hat am Dienstag der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti Stellung genommen. Fugatti bedauerte, dass der 33-Jährige die Coronavirus-Verordnung verletzt und während des sanitären Notstandes Sanitäter für den Rettungseinsatz beansprucht habe.Auch in Südtirol halten sich nicht alle an die Ausgangssperre: Im Vinschgau war zuletzt ein Paragleiter gesichtet worden und im Gadertal waren Snowboarder auf der Piste unterwegs (siehe Video).

ansa/zor