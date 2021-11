Eiswelle Bozen: Publikumslauf startet wieder

Von Samstag, 13. November bis Mitte März 2022 ist die Eiswelle an den Wochenenden von 14 bis 16 Uhr für alle Eislauffans geöffnet, sofern keine Sport- oder sonstigen Veranstaltungen stattfinden.Im November kann man an folgenden Tagen Schlittschuh laufen: Samstag, 13. November, Sonntag, 21. November, Samstag, 27. November und Sonntag, 28. November.Natürlich müssen alle Teilnehmer über 12 Jahre einen Green Pass vorzeigen, der beim Kauf des Tickets kontrolliert wird.Bis zum Betreten der Eisfläche muss eine Maske getragen und immer ein Mindestabstand von 1 Meter zu anderen Personen eingehalten werden. Es können maximal 160 Personen aufgenommen werden, da die Plätze auf den Umkleidebänken begrenzt sind und in Abständen zueinander stehen.Eine weitere Neuerung aufgrund der Covid-Beschränkungen besteht darin, dass persönliche Gegenstände (Jacken, Schuhe usw.) in der Umkleidekabine in einer geschlossenen Tasche aufbewahrt werden müssen und nicht verstreut herumliegen dürfen.Der Eintritt für das öffentliche Eislaufen beträgt 5 Euro, Studierende, Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren zahlen 3 Euro. Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, kann sie für 4 Euro in der „Bar Palaonda“ ausleihen, die auch einen Barservice und musikalische Begleitung bietet.

