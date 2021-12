Eitan kehrt am Freitag nach Italien zurück

Der kleine Eitan, der einzige Überlebende des Seilbahnunglücks vom Lago Maggiore, kehrt am Freitag nach Italien zurück. In Begleitung seiner Tante väterlicherseits, die von den italienischen Behörden das Sorgerecht für den sechsjährigen Buben erhalten hat, wird Eitan Tel Aviv in Richtung Mailand verlassen. Von dort aus wird er in die lombardische Stadt Pavia zurückkehren, wo seine Tante lebt.