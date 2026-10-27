Das ist das Ergebnis von 52 Kontrollen, bei denen zehn Bußgelder in Höhe von insgesamt 20.000 Euro verhängt wurden. Die Inspektionen erstreckten sich über das gesamte Zuständigkeitsgebiet der Meeresdirektion Venedig und reichten von der östlichen Lombardei über Venetien und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen bis hin zur Provinz Pordenone.<BR \/><BR \/>Der Einsatz begann in Restaurants der wichtigsten Tourismusorte Venetiens, von der venezianischen Küste bis hin zum Gardasee. Dabei wurden 50 Kilo abgelaufene oder nicht rückverfolgbare Fischereierzeugnisse entdeckt und Bußgelder in Höhe von 8.000 Euro verhängt. <BR \/><BR \/>In einem Restaurant im Raum Caorle stießen die Beamten auf so gravierende Hygienemängel, dass die lokale Gesundheitsbehörde Ulss4 einschreiten musste. Diese ordnete die sofortige Schließung des Lokals und die vorübergehende Einstellung des Betriebs an.<BR \/><BR \/>Im Anschluss verlagerten sich die Kontrollen auf die Provinz Brescia, wo drei Fischgroßhändler inspiziert wurden, die Hotels und Restaurants in der Region Brescia und am Gardasee beliefern. In den Kühlzellen eines Großhändlers wurden 640 Kilo verschiedener Fischprodukte ohne jegliche Herkunftsnachweise entdeckt, was zur Beschlagnahmung der Ware und einer Strafe von 2.000 Euro führte. Zudem wurden erhebliche Mängel im Verarbeitungsprozess festgestellt, weshalb 700 Kilo Fischereierzeugnisse gesperrt und der Einfrierbetrieb gestoppt wurden. Darüber hinaus kam eine illegale Abfallentsorgung ans Licht, die eine Strafanzeige gegen den Inhaber nach sich zog.<BR \/><BR \/>Bei der Überprüfung des Lagers von Händlern, die auch im Trentino tätig sind, stießen die Kontrolleure auf 170 Kilo Fischprodukte, die nicht mehr für den Verkauf geeignet waren. Die Ware wurde zur Entsorgung weitergeleitet, zudem wurde ein Bußgeld von 2.000 Euro fällig. Schließlich wurde ein Cash-and-Carry-Großmarkt kontrolliert, bei dem sich Gastronomen vom südlichen Gardasee eindecken. Wegen 240 Kilo abgelaufener oder falsch deklarierter Fischprodukte wurde der Markt mit einer Strafe von 4.000 Euro belegt; die Ware wurde umgehend entsorgt.