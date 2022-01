Ganz Italien wartet am Samstag fieberhaft darauf, ob sich ein Sieger bei der Wahl zum neuen Staatspräsidenten abzeichnet oder Sergio Mattarella sich zu einer zweiten Amtszeit bereit erklären würde, als Julia Unterberger als eine der ersten Parlamentarier vor die Presse tritt.Als die SVP-Senatorin zu einem Interview auf deutsch ansetzt, geht ein enttäuschtes Raunen durch die umstehenden Journalisten: „Sprechen Sie deutsch? Das ist hier Italien – kein Deutsch!“Unterberger kontert auf der Stelle: „Ich bin die Präsidentin der Autonomiegruppe. Haben Sie Respekt für die Minderheiten. Ich spreche jetzt auf deutsch.“ Darauf wird Unterberger von einem Journalisten erneut daran erinnert, dass „sie hier in Italien sei“ und schließlich auch noch beleidigt.„Das ist ein peinliches, nationalistisches Gehabe einiger ewiggestriger Journalisten, das es im Jahr 2022 eigentlich nicht mehr geben sollte - gerade weil sich dieselben immer wieder auf die Werte der Verfassung berufen, und dazu gehört bekanntlich auch der Minderheitenschutz“, sagt SVP-Obmann Philipp Achammer zu STOL. „Die Südtiroler Volkspartei und insbesondere die Vertreter in Rom haben sich immer geschlossen gegen solche inakzeptablen Wortmeldungen zur Wehr gesetzt und werden es auch weiterhin tun. Senatorin Julia Unterberger hat absolut richtig reagiert.“Diese Szenen lösten in Südtirol teils heftige Reaktionen aus. Roland Lang, Obmann des Südtiroler Heimatbundes, sprach nach diesem „schwerwiegenden Vorfall“ Julia Unterberger seine vollste Solidarität aus. „Mit Verweis auf Art. 6 der italienischen Verfassung, in der festgeschrieben ist, dass die Republik mit besonderen Bestimmungen die Minderheiten schützt, sollte auch die Journalistenkammer der Region Trentino Südtirol dieses Vorkommnis klar verurteilen“, lautet es in einem Schreiben an die Journalistenkammer Trentino-Südtirol.„Das ist ein handfester Skandal“, kritisiert Fabian Gufler, stellvertretender Landesvorsitzender der SVP-Jugend das Verhalten der Journalisten in Rom: „Wir Südtiroler müssen uns nicht für unsere Muttersprache rechtfertigen, auch nicht in Rom. Scheinbar haben manche Journalisten noch nicht mitbekommen, dass in Südtirol mehrheitlich Deutsch gesprochen wird – das ist zu respektieren und eine Entschuldigung an Senatorin Unterberger wäre mehr als wünschenswert.“Auch der Landtagsabgeordnete der Bewegung Südtiroler Freiheit, Sven Knoll, verurteilt die Entgleisung der Journalisten entschieden und hat bereits den Kommunikationsbeirat kontaktiert: „Als Landtagsklub prüfen wir eine Beschwerde bei der staatlichen Aufsichtsbehörde AGCOM. Derartige Journalisten sind eine Schande für die Medienlandschaft und sollten für ihr Aussagen zur Verantwortung gezogen werden.“

stol