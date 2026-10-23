Der Vorwurf: Sie seien in der Nacht auf den 16. Oktober vor „The Club“ in Mailand angegriffen und verletzt worden. Zwei der Männer im Alter von 19 und 21 Jahren sollen dort den Rapper erkannt und ihn um ein gemeinsames Selfie gebeten haben. Ein Freund hielt die Begegnung mit seinem Handy fest. Doch aus der Fotoanfrage entwickelte sich nach Darstellung der jungen Männer ein Streit. <BR \/><BR \/>Fedez, mit bürgerlichem Namen Federico Leonardo Lucia, soll einem der Brüder mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend habe ein Leibwächter den 19-Jährigen mit Tritten attackiert, bis dieser das Bewusstsein verlor. Polizei und Rettungskräfte wurden alarmiert. Der 19-Jährige kam ins Mailänder Policlinico, sein Bruder musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. Auch die beiden anderen Freunde ließen sich am folgenden Tag in einem Krankenhaus in Padua untersuchen. <BR \/><BR \/>Die Anwälte der vier Männer reichten eine zwölfseitige Anzeige ein. Als Beweismittel legten sie Videoaufnahmen bei, die den mutmaßlichen Angriff dokumentieren sollen. Nun müssen die Ermittlungen klären, was sich vor dem Nachtclub tatsächlich zugetragen hat.