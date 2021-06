Elefant in Thailand kommt durch „Drive-In-Fenster “ in Küche

Dieses zeigt, wie der Dickhäuter seinen Kopf in Kittichais Küche steckt und mit seinem Rüssel nach einem Imbiss sucht - nicht zum ersten Mal.Kittachai hatte schon zuvor mit dem Besucher Bekanntschaft gemacht und zeigte sich dementsprechend unbeeindruckt. Er und seine Frau wohnen in der Nähe eines Nationalparks im Westen von Thailand. Wilde Elefanten sind dort ganz gewöhnlich. Der Besucher aus dem Video schaue sich häufiger in den Häusern des Dorfes nach Nahrung um.Erst im Mai habe der Elefant die Wand zu seiner Küche zerstört, berichtete Kittichai. Die Küche ähnele jetzt mehr einem Drive-In-Fenster. Es sei aber eine generelle Faustregel, solche Gäste nicht zu füttern. „Wenn er kein Futter bekommt, verschwindet er wieder von selbst“, sagte der Thailänder am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. „Ich habe mich schon daran gewöhnt, dass er vorbeikommt.“ Deshalb sei er bei dem neuerlichen Besuch am Sonntagmorgen nicht besorgt gewesen.

apa