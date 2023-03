Elektronische Gesundheitsakte: Neuer Benachrichtigungsdienst

Alle Personen, die in den Landesgesundheitsdienst eingeschrieben sind und ihre Kontaktdaten auf dem Portal „MyCivis“ hinterlassen haben, werden ab 3. April mit einem neuen Benachrichtigungsdienst über Dokumente in der Elektronischen Gesundheitsakte (EGA) informiert.Die Benachrichtigung wird mittels SMS und E-Mail versendet, sobald in der EGA ein neues medizinisches Dokument zum Abruf bereitsteht (mit Ausnahme der digitalisierten Verschreibungen) oder sobald jemand auf die EGA zugreift. Die Benachrichtigungs-Funktion kann deaktiviert werden, indem man auf „MyCivis“ unter „Benachrichtigungen“ die Einstellungen ändert.In der elektronischen Gesundheitsakte werden klinische Dokumente wie Ergebnisse von Blutuntersuchungen oder digitalisierte Verschreibungen gespeichert. Zudem ist es möglich, in der EGA die Wahl des Arztes für Allgemeinmedizin oder des Kinderarztes freier Wahl vorzunehmen. Die elektronische Gesundheitsakte kann von allen Personen, die in den Landesgesundheitsdienst eingeschrieben sind, aktiviert werden. Die Aktivierung der EGA ist über die Bürgerkarte, die digitale Identität (SPID) und über die elektronische Identitätskarte (CIE, Carta identità elettronica) möglich.Detaillierte Informationen zur Elektronischen Gesundheitsakte sind auf der Webseite des Online-Dienstes abrufbar.