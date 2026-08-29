Ein Elektroroller, der sich in der Wohnung befand, hatte aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen. <BR \/><BR \/>Der Brand konnte von den Bewohnern selbst unter Kontrolle gebracht werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten unter schwerem Atemschutz in die Wohnung vor und entfernten den Elektroroller ins Freie, wo dieser gezielt gekühlt werden konnte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1353123_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In der Wohnung entstanden durch den Brand einige Schäden. Die Wohnung wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste zudem das gesamte Gebäude belüftet werden. Personen wurden keine verletzt.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Feuerwehren von Waidbruck, Albions, Lajen und Klausen, der Rettungsdienst sowie die Carabinieri. Letztere ermitteln zur Brandursache.