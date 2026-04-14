Die Ordnungshüter wurden im Rahmen von Routinekontrollen am Bahnhof von Brixen auf den Mann aufmerksam. Der 25-Jährige aus der Provinz Salerno, der derzeit im Pustertal ansässig ist, fiel durch sein Verhalten auf, weshalb die Carabinieri eine Personendurchsuchung durchführten. <BR \/><BR \/>Nicht vergebens. Wie sich kurz darauf herausstellte, führte der junge Mann nämlich einen Elektroschocker des Modells „Animal Defender“ mit sich – ein als gefährlich eingestuftes Gerät, das elektrische Impulse abgibt. <BR \/><BR \/>Der Gegenstand wurde beschlagnahmt, der 25-Jährige wurde hingegen auf freiem Fuß angezeigt. <BR \/><BR \/> „Bahnhöfe sind Eingangstore zu unserer Stadt und müssen Orte absoluter Sicherheit und Rechtskonformität bleiben. Das Mitführen eines Elektroschockgeräts – unabhängig von den angegebenen Gründen – stellt ein Risiko dar, das wir nicht akzeptieren können“, erklärt der Kommandant der Carabinieri-Station Brixen.