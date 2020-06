Elfenbeinküste: Schlammlawine fordert 13 Tote

Unter den zahlreichen Vermissten seien auch Kinder, berichteten Anrainer. Rund 10 Menschen wurden laut ihren Schilderungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Schlammlawine hatte sich nach heftigen Regenfällen im nördlichen Vorort Anyama gelöst.Nach Angaben der Behörden riss sie 20 Behausungen mit. Erdrutsche kommen während der Regenzeit in dem westafrikanischen Land immer wieder vor. Sie richten häufig schwere Schäden in Armenvierteln an, die sich an Hügeln hochziehen.

apa/afp