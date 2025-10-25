Wir haben mit der jungen Autorin gesprochen.<BR \/><BR \/><b>Clara, dein erstes Buch ist ein Fantasyroman. Worum geht es genau?<\/b><BR \/>Clara Unterberger: In „Runa Lumari und das Symbol der Magie“ geht es um die junge Runa. Zuerst glaubt sie, ein ganz normales Mädchen zu sein, bis sie plötzlich von Lehrern einer Zauberschule in die geheimnisvolle Welt Kaneria gebracht wird. Das stellt ihr Leben komplett auf den Kopf. Sie entdeckt in Kaneria eine Welt voller singendem Vanillepudding, magischen Verwandlungen, Zauberduellen, Rätseln und dunklen Mächten.<BR \/><BR \/><b>Ein eigenes Buch und das gerade einmal mit elf Jahren. Wie kam es dazu?<\/b><BR \/>Unterberger: Die Idee für mein Buch hatte ich schon, als ich acht Jahre alt war. Damals wollte ich eigentlich ein Theaterstück schreiben, weil meine Oma selbst Stücke schreibt. Nachdem sie meine Geschichte gelesen hatte, meinte sie, es wäre schwierig, eine Fantasiegeschichte auf die Bühne zu bringen. Also habe ich weiter daran geschrieben und schließlich ist ein echter Fantasy-Roman daraus entstanden.<BR \/><BR \/><b>Gesagt, getan: Pünktlich zu deinem elften Geburtstag konntest du dein Buch in Händen halten und bist damit Südtirols jüngste Fantasy-Kinderbuchautorin. Wie war dieses Gefühl?<\/b><BR \/>Unterberger: Darüber habe ich mich sehr gefreut und es hat mir gezeigt, dass sich die ganze Mühe ausgezahlt hat.<BR \/><BR \/><b>Was machst du, wenn du gerade nicht schreibst oder von fernen Zauberwelten träumst?<\/b><BR \/>Unterberger: Ich gehe in die erste Klasse Mittelschule, mache in meiner Freizeit am liebsten Judo, spiele Ziehharmonika und gehe gerne schwimmen oder Skifahren.<BR \/><BR \/><b>Bleibt da überhaupt noch Zeit zum Schreiben?<\/b><BR \/>Unterberger: Ja, auf jeden Fall. Das Schreiben ist meine große Leidenschaft. Und deshalb arbeite ich gerade schon am zweiten Teil von Runa Lumari. Leseratten können sich also schon jetzt auf ein weiteres Abenteuer in Kaneria freuen.<BR \/><BR \/><b>Haben deine Freunde dein Buch schon gelesen?<\/b><BR \/>Unterberger: Ja einige Freunde von mir haben sich das Buch schon bei mir abgeholt und mit dem Lesen begonnen. Eine von ihnen ist sogar schon auf Seite 100.<BR \/><BR \/><b>Wenn du groß bist, möchtest du doch sicher Autorin werden?<\/b><BR \/>Unterberger: Ja, aber nur nebenher. Mein Traumberuf ist es, einmal ein 5-Sterne-Hotel zu führen. Meine Eltern haben auch ein Hotel und da helfe ich ab und zu aus, deshalb weiß ich jetzt schon, dass mir das gefallen würde.<BR \/><BR \/>Mit „Runa Lumari und das Symbol der Magie“ hat Clara Unterberger nicht nur ihre Fantasie zu Papier gebracht, sondern auch gezeigt, dass große Abenteuer manchmal in kleinen Köpfen beginnen.