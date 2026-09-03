Frau Dr. Elisabeth Hofer leitet den Dienst bereits seit März 2021 und verfügt über langjährige Erfahrung in der medizinischen Rehabilitation sowie umfassende Führungserfahrung innerhalb des Südtiroler Sanitätsbetriebes.<BR \/><BR \/>Nach ihrem Medizinstudium an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck absolvierte Dr.in Hofer ihre Facharztausbildung für Physikalische Medizin und Rehabilitation. Ihre fachliche Qualifikation vertiefte sie unter anderem mit einem Master of Science in Neurorehabilitation sowie Weiterbildungen in den Bereichen Management und Führung. Darüber hinaus verfügt sie über Zusatzausbildungen in Manueller Medizin\/Chirotherapie sowie Akupunktur und Ohrakupunktur.<BR \/><BR \/>Auch in verschiedenen medizinischen Fach- und Bewertungskommissionen bringt Dr.in Hofer ihre Expertise ein.<BR \/>Von 2007 bis 2019 war sie stellvertretende Direktorin des Dienstes für Physische Rehabilitation am Krankenhaus Bozen. Von 2019 bis 2021 übernahm sie dort die Funktion der geschäftsführenden Direktorin.<BR \/>Mit der Bestätigung als Primarin setzt der Südtiroler Sanitätsbetrieb auf Kontinuität und ausgewiesene fachliche Kompetenz. Durch ihre langjährige Erfahrung in der medizinischen Rehabilitation, ihre Spezialisierung und ihre Führungserfahrung verfügt Dr.in Hofer über umfassende Expertise, die sie seit vielen Jahren erfolgreich in den Südtiroler Sanitätsbetrieb einbringt.<BR \/><BR \/>Generaldirektor Christian Kofler: „Mit der Bestätigung von Dr.in Elisabeth Hofer als Primarin setzen wir auf Kontinuität und auf eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit. Sie kennt den Südtiroler Sanitätsbetrieb seit vielen Jahren und hat sowohl in Bozen als auch in Meran wichtige Verantwortung übernommen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und wünsche ihr für diese verantwortungsvolle Aufgabe viel Erfolg.“<BR \/><BR \/>Sanitätsdirektor Josef Widmann: „Durch ihre langjährigen Erfahrung in der medizinischen Rehabilitation, ihrer fachlichen Spezialisierung sowie ihrer Führungserfahrung verfügt Dr.in Hofer über eine umfassende Expertise, die sie seit vielen Jahren in den Südtiroler Sanitätsbetrieb einbringt. Ich gratuliere Primarin Elisabeth Hofer herzlich und wünsche ihr weiterhin viel Erfolg in ihrem Aufgabenbereich.“