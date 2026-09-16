„Ich war immer schon politisch interessiert und während meines Studiums in Trient auch sehr engagiert“, sagt Elizabeth Ribeiro da Silva. Das Angebot der SVP, bei den Gemeinderatswahlen zu kandidieren, nahm die 41-jährige Juristin deshalb gerne an – und sie wurde gewählt. Ihre neue Aufgabe geht sie seitdem mit viel Pragmatismus an. Gemeindepolitik sei kein leichtes Pflaster. <BR \/><BR \/>„Man wird für fast alles verantwortlich gemacht, man hat aber auch die Chance, Probleme konkret anzugehen und die Stadt so ein Stück lebenswerter zu machen.“ Das ist der langjährigen Kapitänin des Basket Club Bozen wichtig – für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber vor allem für Marianna Sophie und Thomas. Heute sind ihre Kinder zehn und vier Jahre alt. „Doch ich hoffe, dass sie auch in 20 Jahren noch gerne in Bozen leben werden.“<BR \/><BR \/>Das Porträt einer Frau, die mit Disziplin, Teamgeist und Pragmatismus durchs Leben, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.<BR \/><b><BR \/>Weitere Themen im Heft:<\/b> Hl. Vinzenz von Paul – ein Apostel der Nächstenliebe; 60 Jahre Katholischer Familienverband Südtirol; ein Dorf im Spiegel der Zeit: Wengen; „Das schaff ich schon“ – ein Satz der Mut macht; tropische und mediterrane Pflanzen selbst ziehen.